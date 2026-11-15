Ivete Sangalo agita Salvador com show e presença de suposto namorado

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Ivete Sangalo parou Salvador no último fim de semana com a apresentação do seu projeto Ivete Clareou. O evento, que já fez sucesso em outras capitais brasileiras, teve a presença de Tiago Maia na plateia, que seria o novo namorado da cantora.

Embora o casal não tenha assumido o relacionamento publicamente, eles mantêm uma postura discreta em eventos e nas redes sociais. O clima de festa ficou completo com a presença de outros famosos, como Rita Batista, Tia Má e o influenciador Alvaro.

Léo Santana também marcou presença e chegou a cantar com a artista durante o show, enquanto Lore Improta completou a lista de convidados clicados no local. A gente quer saber: será que esse namoro finalmente será oficializado ou vão continuar no modo misterioso?