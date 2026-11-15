Michel Teló agitou o Caldeirão com Mion no sábado (14)

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Michel Teló marcou presença no Caldeirão com Mion no sábado, 14 de novembro. O cantor animou a tarde do programa apresentando seus principais sucessos, incluindo hits como Fugidinha e a mundialmente famosa Ai Se Eu Te Pego.

Além da música, a edição do programa apresentado por Marcos Mion contou com o game show Na Ordem Certa. No jogo, quatro competidores de várias regiões do Brasil disputaram, para organizar itens de conhecimentos gerais, com temas que vão da música aos esportes. O vencedor leva R$ 50 mil em prêmios.

Será que alguém consegue resistir a um hit do Teló sem querer dançar?