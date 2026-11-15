Mariah Carey chega a São Paulo com turnê de Natal

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Preparem o espírito natalino porque Mariah Carey está chegando. A cantora se apresenta no dia 17 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo, trazendo a turnê Mariah Carey’s Christmas Time.

Para quem não quer ficar de fora, a Rádio Mix está com uma promoção para levar ouvintes e acompanhantes para o evento. Os interessados devem preencher os campos da promoção para tentar a sorte.

O resultado da seleção será divulgado amanhã, 16 de novembro, ao meio-dia. É a chance perfeita de ouvir os sucessos da Rainha do Natal ao vivo antes mesmo de montar a árvore de casa.