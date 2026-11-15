Rio! Sabrina Sato e Nicolas Prattes escolhem nome diferentão para o filho

Entretenimento

Sabrina Sato decidiu fugir do óbvio na hora de escolher o nome do filho que espera com Nicolas Prattes. No sábado, 14 de novembro, a apresentadora revelou que o bebê vai se chamar Rio.

Quem deu o furo e contou a novidade foi a filha da apresentadora, Zoe, que também carrega um nome longe do comum. Para Sabrina, a escolha de Rio tem um significado especial, já que ela associa o nome a conceitos de vida, liberdade e movimento.

Agora a gente só quer saber: vocês teriam coragem de colocar um nome assim ou preferem os clássicos?