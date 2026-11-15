Xuxa quer ser a vovó do século e reza para não chover em show em BH

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Xuxa subiu ao palco da Arena MRV, em Belo Horizonte, no sábado, 14 de novembro de 2026, com a turnê O Último Voo da Nave. O show estava marcado para as 20h. Esta foi a primeira apresentação de Xuxa sabendo que será avó.

Para garantir que a festa fosse perfeita, a artista admitiu que recorreu a forças superiores. Preocupada com a previsão do tempo, ela contou que conversou com Deus para pedir que a chuva deixasse o clima em paz durante a apresentação. Xuxa explicou que queria evitar a visão de guarda-chuvas na plateia, preferindo ver todo mundo pulando e se divertindo sem interrupções climáticas. Segundo ela, a previsão parece ter mudado.

A meta é ser a avó do século

O momento profissional se misturou com a felicidade pessoal após o anúncio da primeira gravidez de Sasha Meneghel. Xuxa pediu que parem de chamá-la de vó do ano, porque quer ser a avó do século, já que vai ficar "estourando de felicidade". Ela envia sugestões de nomes para a filha todos os dias e diz que não quer mais chamar o futuro neto de bebê ou neném, mas já pelo nome.

No primeiro show, em São Paulo, ela não falou sobre o assunto; no segundo, comentou com o público que fazia o show para agradecer e para guardar aquilo, porque, quando vierem os netos, quer que eles vejam a avó se rebolando e brincando com todo mundo.

Um detalhe curioso é que, quando Xuxa fez esse comentário no segundo show da turnê, nem a própria Sasha sabia que estava grávida.

Superstição e carinho por Minas Gerais

Xuxa tem uma ligação forte com o público de Minas Gerais e revelou que isso envolveu até superstições no início de sua trajetória. Ela contou que costumava começar suas turnês em qualquer cidade mineira por acreditar que isso trazia sorte, já que o primeiríssimo show de sua carreira aconteceu em Ipatinga. Para ela, iniciar as atividades em solo mineiro era a garantia de começar com o pé direito para que nada desse errado.

Essa conexão afetiva com os mineiros, que a acompanham a vida inteira, foi o combustível para que ela quisesse levar O Último Voo da Nave para Belo Horizonte logo, buscando absorver essa energia e carinho do público local.

O espetáculo da Nave

O show em Belo Horizonte fez parte de um roteiro que já passou por Curitiba e São Paulo e que ainda prevê passagens pelo Rio de Janeiro e Fortaleza. A montagem é uma verdadeira viagem no tempo, celebrando a carreira da apresentadora com a volta de cenários, danças, personagens e músicas que marcaram várias gerações.

Um dos principais destaques é o retorno da famosa nave, símbolo dos programas de televisão de Xuxa. Até por volta de 14h de sábado, os últimos ingressos para a Arena MRV estavam disponíveis.

Será que a Xuxa vai conseguir controlar a ansiedade até o bebê nascer ou vai querer escolher o look do neto também?