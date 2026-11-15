Isabel Teixeira abre o jogo sobre a rotina intensa e a paixão pelas vilãs de novela

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Isabel Teixeira está vivendo a fase das vilãs. Atualmente, ela interpreta Pilar Brandão na novela das nove da Globo, Quem Ama Cuida. A personagem é a irmã ambiciosa do milionário Artur, interpretado por Antonio Fagundes, e serve como o alvo principal da vingança da cuidadora Adriana, vivida por Letícia Colin.

Para dar conta do papel, a atriz encara uma rotina pesada: chega a gravar 13 cenas por dia. Ela revelou que usa um sistema rigoroso de disciplina para decorar os textos, comparando a organização a um acampamento rígido. Para ela, a disciplina prevalece independentemente de estar cansada, feliz ou triste.

O caminho do teatro para a TV

Isabel Teixeira é atriz, dramaturga e diretora brasileira, formada pela Escola de Arte Dramática da USP. Antes de migrar para a televisão, ela construiu uma trajetória de três décadas nos palcos de São Paulo. Essa bagagem teatral é visível em sua atuação como Pilar, que se movimenta em seu apartamento nobre de São Paulo com a intensidade dramática de figuras como Lucrécia Bórgia ou Lady Macbeth.

A estreia nas novelas aconteceu apenas em 2019, aos 46 anos, em Amor de Mãe. Inicialmente, o diretor José Luiz Villamarim a convidou para uma participação pequena nos primeiros capítulos, mas depois mudou de ideia e deu a ela o papel da médica Jane.

Um momento marcante dessa primeira experiência foi a improvisação de uma cena com Adriana Esteves e Regina Casé. Após um patrocinador desistir de uma ação comercial com macarrão, as três criaram uma situação em que a personagem Jane lia a sorte de dona Lourdes usando fios de macarrão crus, como se fossem búzios. A cena viralizou e foi o momento em que a atriz começou a entender o prazer da televisão.

Crise cultural e a virada de chave

A ida para a TV também teve motivações ligadas ao cenário cultural do país. Isabel contou que sempre sustentou seus filhos, Diego e Flora, com projetos teatrais, aulas e direção de shows. No entanto, ao retornar ao Brasil em 2019, após uma temporada no exterior, percebeu que o cenário havia mudado.

Ela relatou que sentiu na pele a crise cultural do governo Jair Bolsonaro, mencionando que lugares onde dava aulas foram fechados e que houve uma tentativa de desestabilizar a cultura nacional. Essa instabilidade a levou a aceitar as oportunidades na televisão, desmentindo boatos de que teria negado convites para novelas anteriormente. Para ela, a telenovela é a tradição cultural do país.

A arte de ser vilã

Após a estreia, veio a consagração popular em 2022 com o remake de Pantanal. Ao interpretar a humilde Maria Bruaca, subjugada por Tenório, a atuação rendeu a Isabel 14 prêmios, incluindo o APCA de melhor atriz do ano.

Desde então, ela engatou uma sequência de três vilãs consecutivas na Globo: primeiro como a mimada Helena no remake de Elas por Elas (2023), depois como a viúva Violeta Castilho em Volta por Cima (2024) e, agora, como Pilar em Quem Ama Cuida. Para muitos, repetir o perfil de personagem seria monótono, mas Isabel discorda totalmente. Ela compara isso à Commedia dell'arte ou a atores shakespearianos que passam a vida encenando as mesmas obras. Citou exemplos como Joana Fomm, que fez várias vilãs, e Glória Menezes, que focou em mocinhas, além de mencionar a repetição de papéis de Tarcísio e Tony Ramos.

A engrenagem da novela

Para Isabel, o que mais encanta no ambiente de gravação é a democracia. Ela destaca que, nos estúdios da Globo, convivem desde maquiadores e pessoas que servem café — que acordam às quatro da manhã e pegam vários BRTs — até modelos e influencers.

Ela define a novela como uma máquina onde, no momento do ação, todos têm o mesmo objetivo. Segundo ela, a dinâmica é clara: ou você se apaixona pelo processo ou vai embora. Além das gravações, a atriz ainda divide seu tempo entre a gestão de uma editora, a preparação de uma nova peça e uma turnê com o cantor Jão, tudo isso enquanto lida com a descoberta de uma síndrome rara.

Será que a gente aguenta tanta maldade da Pilar ou vai acabar torcendo por ela?