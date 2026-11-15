Ed Gama compra primeiro apartamento e comemora a realização de um sonho

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Ed Gama está radiante. No sábado, 14 de novembro, o artista contou para os seguidores que finalmente comprou seu primeiro apartamento. Para registrar o momento, ele postou um álbum com as fotos do imóvel e a imagem das chaves, destacando que essa conquista era o maior sonho de sua vida.

Em suas redes sociais, Ed Gama deixou claro que não chegou lá sozinho. Ele agradeceu a ajuda de amigos, colegas de trabalho e, especialmente, de sua família, afirmando que ninguém faz nada sozinho e que o apoio de quem acreditou nele foi essencial para que o sonho se tornasse realidade.

O artista também fez um agradecimento geral a quem abriu portas e deu chances para ele. Ed Gama relembrou a época em que sonhava com isso no silêncio do seu quarto, em Maceió, e disse estar muito grato por tudo ter se tornado verdade.

Imagina a sensação de quem finalmente consegue a chave do próprio cafofo? A gente quer saber onde ele vai esconder as visitas para não ter que limpar a casa!