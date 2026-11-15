Sheron Menezzes resolveu ignorar o azar e botou a beleza pra jogo na sexta-feira 13
Sheron Menezzes não quis saber de mau agouro na sexta-feira, 13 de novembro de 2026. A atriz usou o Instagram para publicar uma foto de biquíni e resolveu subverter a famosa superstição da data, transformando o momento em uma celebração de boas vibrações para quem a segue.
Com muito bom humor, ela escreveu na legenda que se comparava a uma gata preta. Para quem não sabe, o bichinho é símbolo de azar no folclore, mas Sheron usou a metáfora justamente para desejar que a vida do público seja plena. A jogada funcionou e a publicação rendeu muita repercussão nas redes sociais.
Enquanto brilha nos posts, a atriz também está com papel central na TV Globo. Ela interpreta a médica Bela na novela Por Você, que passa diariamente às 19h. Na trama, Bela passa por um drama pesado: após perder a amiga Juli, interpretada por Lucy Ramos, ela assume a missão de criar os quatro filhos da amiga, enfrentando diversos desafios familiares e emocionais.
Fora do set, a vida de Sheron segue tranquila ao lado do marido, o empresário e lutador Saulo Bernard. O casal tem um filho, Benjamin, de nove anos, e costuma compartilhar momentos da família no perfil da artista.
Se a gata preta traz sorte para a Sheron, a gente só queria esse glow no biquíni, né?