A terceira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chegou ao Prime Video

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Os quatro primeiros episódios da terceira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder foram lançados no Prime Video em 11 de novembro de 2026. A série já se tornou a produção mais vista no Brasil no momento.

O restante da temporada chega dividido em duas partes. O quinto e o sexto episódios serão disponibilizados em 18 de novembro, enquanto o sétimo e o oitavo encerram a temporada em 25 de novembro.

Ambientada vários anos após a segunda temporada, a trama foca no aumento do domínio de Sauron sobre a Terra-média, enquanto a forja do Um Anel se aproxima. Os exércitos do Senhor do Escuro marcharam por toda a Terra-média e conquistaram tudo o que havia em seu caminho.

Restam poucos refúgios resistindo, como os domínios élficos de Valfenda e Lindon, que contam com a proteção dos Três Anéis, e Khazad-dûm, o abrigo dos anões nas profundezas das montanhas.

Agora, anões, elfos, homens e magos tentam unir forças em uma corrida contra o tempo para impedir que Sauron subjugue os últimos inimigos e conquiste o que resta do mundo.