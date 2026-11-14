A Dona do Pedaço chega ao Vale a Pena Ver de Novo com Juliana Paes

Entretenimento

A TV Globo já definiu quem assume o posto no horário do Vale a Pena Ver de Novo após o fim de Avenida Brasil, que acontece neste mês. A escolhida para a faixa de reprises é a novela A Dona do Pedaço, com estreia marcada para 23 de novembro. A trama, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente em 2019, terá sua primeira passagem pela faixa de reprises da emissora.

Juliana Paes, a protagonista Maria da Paz, celebrou a novidade e contou que a reprise foi uma surpresa para ela. A atriz relembrou com carinho o período das gravações, especialmente a primeira fase da história, que começou no Sul, com a personagem ainda jovem, andando a cavalo e vivendo a paixão por Amadeu antes de enfrentar uma grande tragédia.

Bastidores e elenco de peso

Além da nostalgia com a personagem, Juliana Paes destacou a experiência de trabalhar com um elenco de peso. Ela relembrou a importância de ter Fernanda Montenegro no set, definindo a presença da atriz como algo especial que abrilhantou os estúdios e endossou o caráter épico da narrativa. A atriz também citou com carinho a convivência com Nívea Maria, que interpretou sua mãe na trama, e com Marquinhos Palmeira, além de elogiar a beleza dos cenários da produção.

O impacto de Maria da Paz

Para Juliana, a personagem Maria da Paz deixou uma marca profunda em sua carreira. Ela revelou que, até hoje, recebe cartas de pessoas que se sentiram inspiradas pela história da personagem a empreenderem em seus próprios negócios, como a venda de bolos, bijuterias ou artesanatos. Esse retorno do público é algo que a atriz afirma ter muito orgulho.

Sobre rever a própria atuação, Juliana confessou que gosta de assistir aos seus trabalhos, embora seja rigorosa consigo mesma e sempre ache que poderia ter feito algo diferente em cena. No entanto, ela explica que esse lado carrasca não tira a diversão de rever os colegas e lembrar dos bastidores enquanto as cenas vão ao ar.

O legado dos bolos

Uma das heranças mais curiosas de A Dona do Pedaço para a vida real de Juliana Paes foi a confeitaria. A atriz contou que, por causa da personagem, se tornou uma boleira melhor, embora admita, brincando, que não chegou ao nível de perfeição de Maria da Paz. O aprendizado foi tanto que a atriz mantém até hoje em casa a receita do bolo mágico de canela, que virou a marca da família e é o favorito de seu filho, Antônio.

Sobre a trama

Na história, Maria da Paz reconstrói a vida longe da família e constrói um império de confeitarias baseado em seu talento para fazer bolos. A narrativa acompanha a trajetória da personagem desde a juventude na fictícia cidade de Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo, até sua ascensão como empresária em São Paulo.

O enredo é marcado por conflitos centrais, como a relação complicada com a filha ambiciosa Josiane, interpretada por Agatha Moreira, e o reencontro com seu grande amor, Amadeu, vivido por Marcos Palmeira, duas décadas depois de uma separação trágica. Além de Juliana Paes, Marcos Palmeira e Agatha Moreira, a produção reúne Reynaldo Gianecchini, Paolla Oliveira, Nathalia Dill, Fernanda Montenegro, Caio Castro, Sérgio Guizé, Monica Iozzi, José de Abreu, Natália do Vale, Ary Fontoura e Marco Nanini.