Roberta Miranda volta a falar sobre foto nua que viralizou e manda recado sobre liberdade

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Roberta Miranda resolveu mexer no baú e trouxe de volta a conversa sobre a foto sem roupa que publicou no Instagram em janeiro de 2014. O registro, que viralizou na época, foi feito no banheiro de um hotel em Punta del Este, no Uruguai, enquanto a artista comemorava a virada de ano. A nova menção ao episódio, reacendeu o debate sobre autenticidade feminina, postura pública e liberdade.

O susto do clique viral

O registro foi divulgado no dia 2 de janeiro de 2014. Na ocasião, Roberta usou a legenda original para comemorar o ano novo com entusiasmo. A imagem mostrava a cantora em um banho com vista para a natureza, sem qualquer tipo de filtro ou edição. A repercussão foi imediata e dividiu a internet entre quem elogiou a coragem e quem fez críticas severas.

A cantora explicou que a decisão de remover a foto do ar não aconteceu por arrependimento, mas sim pelo susto com a velocidade com que a imagem se disseminou pelas redes. Apesar disso, ela deixou claro já naquele momento que voltaria a publicar fotos semelhantes se quisesse, promessa que ela cumpriu ao menos duas vezes depois disso.

Maturidade e autenticidade

Ao avaliar o momento agora, com mais distância e maturidade, Roberta Miranda analisou que a postura rígida que ela cultivou ao longo de sua carreira fez com que o público não enxergasse aquele gesto como algo natural. Para a artista, a publicação foi um momento de autenticidade, no qual ela conseguiu deixar de lado o papel de ícone do sertanejo para se mostrar apenas como pessoa.

A cantora também rebateu as críticas de quem a acusou de tentar chamar atenção com a imagem. Seus argumentos foram diretos: a foto tinha caráter artístico, sem nudez frontal ou vulgaridade. Além disso, ela afirmou que não precisava de polêmicas para se manter relevante, dado que já possui décadas de carreira. Outro ponto de orgulho mencionado por ela foi o fato de o corpo exibido ser natural, sem a realização de procedimentos estéticos.

A evolução da imagem pública

Este não foi o primeiro momento em que a imagem foi resgatada. Em 2020, Roberta publicou o registro como parte de uma retrospectiva, usando uma legenda bem-humorada para contar que o impacto da foto chegou até dentro de sua própria família. Naquela época, ela lidou com a situação com leveza e ironizou a repercussão.

Agora, em 2026, a nova publicação trouxe reflexões mais profundas. A artista reconheceu que a reação exagerada das pessoas se explicava pelo contraste com a imagem formal que ela sempre transmitiu. Roberta pontuou que a distância do tempo mudou a forma como ela lê a liberdade pessoal e que a repercussão da foto revelou o quanto sua imagem pública era distante de sua personalidade real. Para ela, esse episódio marcou o início de uma postura muito mais espontânea nas redes sociais.

Quem é Roberta Miranda

Considerada a Rainha do Sertanejo, Roberta Miranda é uma das cantoras brasileiras que mais vendeu álbuns, somando mais de 28 milhões de cópias. A artista é cantora, compositora e multi-instrumentista, conhecida por sucessos como A Majestade O Sabiá, São Tantas Coisas, Vá Com Deus e Sol da Minha Vida. Sua trajetória é marcada por décadas de sucesso e por uma postura que era considerada reservada para os padrões das celebridades digitais, o que explica por que a foto de 2014 causou tanto impacto no público.

A revisão desse momento, feita agora com humor e reflexão, mostra que a artista reavalia sua própria história sem constrangimentos e sem sentir necessidade de justificar escolhas pessoais para ninguém. A gente ama quem assume o controle da própria narrativa, né?