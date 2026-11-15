Grazi Massafera não leva desaforo e rebate diretor que questionou sua carreira

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Grazi Massafera resolveu abrir o jogo sobre as vezes em que precisou se impor profissionalmente. A atriz revelou que já enfrentou um diretor que questionou sua trajetória na atuação e não deixou barato. Ela contou que deu uma resposta direta na hora, afirmando que não precisava tirar uma coisa para ser outra e que conseguiria provar isso.

Embora a relação com o diretor tenha passado por uma reconciliação e eles tenham se acertado, Grazi deixou claro que, na hora do conflito, não aceitou a situação. A atriz brincou que, apesar de ser canceriana, não leva desaforo para casa.

O papo também entrou em um tema sério: a diferença de remuneração entre homens e mulheres. Em conversa com a apresentadora Giovanna, que concordou com a atriz, as duas trataram da justificativa usada para desvalorizar profissionais mulheres; Giovanna ressaltou que, mesmo no mesmo patamar profissional, os homens ainda recebem mais, inclusive no meio artístico.

Grazi contou que essa disparidade já a levou a tomar decisões drásticas na carreira. Ela revelou que saiu de uma empresa, após sua última reunião de trabalho, por não concordar com os valores oferecidos em uma negociação. Segundo ela, chegou à reunião com os valores que amigos lhe passaram e disse que não quer mais se não for de acordo com o que merece.

Justo, né? Quem nunca quis largar tudo quando percebe que o salário não bate com o esforço?