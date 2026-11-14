Almir Sater comemora 70 anos com refúgio gigante no Pantanal

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Almir Sater completa 70 anos neste sábado, 14 de novembro, com um patrimônio que impressiona pelo tamanho. Desde 2003, o cantor, ator e compositor tem a Fazenda Campo Novo, em Aquidauana (MS), uma propriedade de 25 mil hectares. Para quem não tem noção de escala, isso equivale a 35 mil campos de futebol do Maracanã.

O artista, que nasceu em Campo Grande (MS), reserva as terras para a criação de gado, prática à qual se dedica também Amado Batista, da raça Senepol, mais fácil de apresentar resistência ao calor.

Mas não é só business. Almir mantém a preocupação ambiental e, no mesmo ano em que comprou a terra, assumiu a presidência do Instituto Parque do Pantanal. A ideia do instituto é equilibrar a produção econômica com a questão social e a preservação do meio ambiente.

Com 15 álbuns na conta, a carreira de Almir também passou por telinhas famosas. Ele atuou em novelas como O Rei do Gado, Renascer e nas duas versões de Pantanal. No remake da trama pantaneira, ele dividiu cena com o filho, Gabriel Sater.

Imagina ter que cortar a grama de 35 mil Maracanãs? A gente já cansa só de pensar.