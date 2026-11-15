O retorno da Carminha: elenco de Avenida Brasil 2 se reúne para as gravações

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O bairro do Divino vai voltar a ter confusão. O elenco de Avenida Brasil 2 se reuniu na sexta-feira, 13 de novembro, para dar início aos preparativos, gravações e ações de pré-estreia do novo folhetim. O encontro marcou o reencontro de figuras centrais da trama original, como Adriana Esteves, Débora Falabella e Cauã Reymond, que interpretam Carminha, Nina e Jorginho, respectivamente, e apareceram sentados juntos durante a ocasião.

Murilo Benício, que volta como Tufão, também participou do momento, assim como o autor João Emanuel Carneiro. O grupo também recebeu novos integrantes que fazem parte da produção pela primeira vez, como Thalita Carauta e Karine Teles, que foram aplaudidas pelos colegas de elenco. A lista de estreias na novela é longa e inclui nomes como Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino, Cris Vianna, Nívea Maria, Joaquim Lopes, Evelyn Castro, Letícia Lima, Felipe Frazão, Digão Ribeiro e Stella Maria Rodrigues.

O que esperar da nova trama

A primeira fase de Avenida Brasil foi um folhetim de sucesso exibido em 2012. Agora, a sequência traz de volta personagens conhecidos e novos rostos.

A novela tem previsão de estreia para janeiro de 2027, ocupando a faixa das 21h assim que a trama Quem Ama Cuida for encerrada. A história dará um salto temporal e se passará 14 anos após os acontecimentos da primeira novela. Nesse intervalo, os moradores do bairro Divino teriam encontrado um momento de paz.

A redenção de Carminha e os novos conflitos

O ponto central da nova narrativa é o retorno de Carminha. Ela volta depois de ter ficado afastada do convívio com a família e de ter cumprido uma pena na prisão por seus crimes. A personagem retorna como uma mulher transformada pelo período de isolamento e com o objetivo de reconstruir os laços que perdeu no passado.

Essa reaproximação será gradual e contará com o apoio de Muricy, vivida por Eliane Giardini. A matriarca da mansão acredita que chegou a hora de deixar o passado para trás, especialmente porque a ex-nora tem ganhado reconhecimento público por seu trabalho comunitário. Além disso, Muricy se compadece da carência da neta, Agatha, interpretada por Karol Lannes, que sofre com a ausência da mãe.

Enquanto alguns veem a volta de Carminha como uma chance de reconciliação, para Nina a situação é diferente: a presença da ex-nora é o prenúncio de um novo conflito. Nina retorna ao Divino junto com Jorginho, que se estabeleceu como técnico de futebol no Catar. O casal busca um recomeço após passarem por perdas pessoais e uma crise conjugal profunda. A grande dúvida que paira sobre os personagens é se a mudança de Carminha é realmente verdadeira.

Outros retornos confirmados

Além do trio principal e de Tufão, outros personagens conhecidos também estão de volta à trama para dar continuidade às suas histórias. Heloísa Périssé retorna como Monalisa, Marcos Caruso volta no papel de Leleco e Leticia Isnard interpreta novamente a Ivana.

Este encontro de sexta-feira não foi a primeira vez que o grupo se viu. No mês passado, durante o Upfront em São Paulo, um evento voltado para o mercado publicitário da emissora, Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond subiram ao palco juntos. Naquela ocasião, Eliane Giardini, Marcos Caruso, Leticia Isnard e Karol Lannes também estiveram presentes para prestigiar o evento.

Será que a mudança de Carminha é verdadeira? A resposta deve vir com a estreia, prevista para janeiro de 2027.