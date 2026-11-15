Vida dupla: Globoplay escala elenco para nova novela

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O Globoplay vai gravar Vida dupla, a nova novela da plataforma. As gravações começam em dezembro. A história, ambientada no Rio de Janeiro, terá 40 capítulos e promete misturar drama, romance e ação.

Filipe Bragança e Giullia Buscaccio são os protagonistas. Ela interpreta Carolina, uma jovem que tenta se vingar do assassino de sua mãe infiltrando-se no escritório de advocacia do criminoso. O problema é que ela acaba se apaixonando por João Lucas, personagem de Bragança, que é justamente o filho do homem que ela caça.

No elenco, Tuca Andrada e Paulo Rocha já estão confirmados. Também fazem parte do time Leonardo Brício, Leandro Santanna, Luiza Rosa e Kênia Bárbara.

A direção ainda planeja colocar Marcello Novaes e Bianca Byigton como os pais do personagem de Filipe Bragança, mas a decisão final ainda não foi tomada. Novaes está cotado para o papel do assassino da mãe de Carolina, dono do escritório de advocacia.

A obra é inspirada em uma ideia original de Walcyr Carrasco e Cristianne Fridman, com roteiro de Ricardo Linhares em colaboração com Claudia Gomes, Juan Jullian e Eddy Fernandes. A direção artística fica por conta de Noa Bressane.

Será que a gente aguenta mais um romance proibido com segredos de família ou já sabemos exatamente onde isso vai dar?