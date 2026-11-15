Bruna Griphao entrega tudo no ensaio do Salgueiro com look vermelho e transparência

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Bruna Griphao roubou a cena durante o ensaio de rua do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. A atriz apostou em um look vermelho com transparência para acompanhar a escola, escolhendo uma proposta mais leve para lidar com a noite quente na cidade, onde os termômetros chegaram a marcar 30 °C.

Na quinta-feira 12 de novembro, Bruna sambou entre as alas do vermelho e branco e esteve ao lado de outras musas da agremiação durante a passagem pelas ruas do bairro.

Além da escolha do visual, a forma física da atriz foi um dos assuntos do ensaio. Bruna apareceu com o corpo definido enquanto acompanhava a movimentação da escola.

Só podia ser a Bruna, né? A gata sabe que no Rio o calor não brinca e entregou o look certo para sambar sem derreter. Já queremos ver o que vem por aí no Carnaval!