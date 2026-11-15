Anitta e companhia: brasileiros dominam o Grammy Latino 2026

Entretenimento

O Grammy Latino 2026, realizado na última quinta-feira, 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi a noite de provar que o talento brasileiro não tem fronteiras. A 27ª edição da premiação foi marcada por diversas vitórias nacionais, com destaque para aqueles que finalmente sentiram o peso do gramofone nas mãos pela primeira vez na carreira.

O Grammy Latino é uma premiação internacional que celebra a excelência na música latina, homenageando obras em espanhol, português e outros idiomas ou dialetos reconhecidos na Ibero-América. As seleções são decididas por pares dentro da indústria musical latina.

As primeiras vezes

Anitta foi um dos nomes mais comentados da noite. Aos 33 anos, ela venceu a categoria de Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o disco Equilibrivm. O projeto foi tão forte que também disputou a categoria principal da noite, Álbum do Ano, mas acabou perdendo para a espanhola Rosalía, que foi a dona da festa ao levar seis troféus para casa, incluindo o prêmio máximo.

Mas a festa dos estreantes não parou por aí. Urias, de 32 anos, também garantiu seu primeiro gramofone com o álbum Carranca, que levou a melhor na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. Outros nomes que experimentaram a sensação de vencer pela primeira vez foram Criolo, Amaro Freitas, Lauana Prado, Leci Brandão e Johnny Hooker.

Cinema e honrarias especiais

O Brasil também brilhou fora dos palcos de música pura. A trilha sonora original do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu como Melhor Música para Mídias Visuais. A autoria do álbum instrumental ficou por conta dos pernambucanos Mateus Alves e Tomaz Alves Souza. A dupla já havia trabalhado com o diretor em Bacurau (2019).

Ney Matogrosso viveu um momento único na cerimônia. O artista recebeu o Prêmio à Excelência Musical do Grammy Latino, uma honraria especial para quem deixou um legado criativo gigante na música latina. Embora seja um prêmio fora das categorias competitivas, 2026 marcou a primeira vez que ele venceu em uma categoria tradicional da premiação.

Os veteranos do gramofone

Enquanto alguns comemoravam a primeira vez, outros brasileiros mostraram que já sabem o caminho do palco. João Gomes, Mestrinho e Jota.pê venceram na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o projeto Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo). O trio basicamente repetiu a dose, já que no ano anterior tinham levado o prêmio pelo primeiro volume do mesmo projeto.

Eli Soares segue em uma sequência impressionante. O cantor conquistou sua quarta vitória no Grammy Latino, desta vez com o álbum Betel (Ao Vivo), que venceu na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. Se alguém estiver contando as vitórias dele, vale lembrar que ele já tinha sido premiado em 2022, 2023 e 2025.

Para fechar a conta, Emicida também voltou a subir ao palco. O rapper garantiu sua segunda estatueta com o álbum Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores, vencedor de Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa. A primeira vez do artista na lista de vencedores tinha acontecido em 2020, quando levou o troféu pelo disco AmarElo na categoria de Rock ou Música Alternativa.

Será que ano que vem a Anitta consegue levar o de Álbum do Ano para casa ou a Rosalía vai continuar dificultando as coisas?