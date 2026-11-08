Xuxa cancela participação no Teleton por causa de chuva no Rio

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Xuxa cancelou sua participação no Teleton 2026 depois de ficar retida no aeroporto do Rio de Janeiro por causa do mau tempo. A apresentadora explicou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais que não conseguiu embarcar para São Paulo na noite de sábado, 7 de novembro, e decidiu não viajar.

A orientação no aeroporto foi evitar o voo devido à chuva e ao tempo fechado, o que tornaria a chegada arriscada. Xuxa contou que já estava com tudo preparado para entrar no palco e que só faltava chegar à capital paulista para se vestir e participar da atração ao lado de Patrícia Abravanel.

Durante a live, a apresentadora mandou um beijo para a amiga Angélica, que participaria da programação, e lamentou não estar presente. Ela revelou que tinha separado músicas para a maratona beneficente e que pretendia cantar Doce Mel e Ilariê.

Xuxa agradeceu ao SBT e a Patrícia Abravanel pelo convite e reforçou o pedido para que o público contribuísse com a causa, sugerindo que as doações fossem feitas por Pix.

O Teleton 2026 chegou à sua 29ª edição com a meta de arrecadar R$ 30 milhões para a AACD, instituição que oferece atendimento especializado para pessoas com deficiência física. A maratona começou no sábado, 7 de novembro, e reúne nomes como Eliana, Celso Portiolli e o cantor Daniel para mobilizar as doações.