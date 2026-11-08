Xuxa cancela participação no Teleton por causa de chuva no Rio
Xuxa cancelou sua participação no Teleton 2026 depois de ficar retida no aeroporto do Rio de Janeiro por causa do mau tempo. A apresentadora explicou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais que não conseguiu embarcar para São Paulo na noite de sábado, 7 de novembro, e decidiu não viajar.
A orientação no aeroporto foi evitar o voo devido à chuva e ao tempo fechado, o que tornaria a chegada arriscada. Xuxa contou que já estava com tudo preparado para entrar no palco e que só faltava chegar à capital paulista para se vestir e participar da atração ao lado de Patrícia Abravanel.
Durante a live, a apresentadora mandou um beijo para a amiga Angélica, que participaria da programação, e lamentou não estar presente. Ela revelou que tinha separado músicas para a maratona beneficente e que pretendia cantar Doce Mel e Ilariê.
Xuxa agradeceu ao SBT e a Patrícia Abravanel pelo convite e reforçou o pedido para que o público contribuísse com a causa, sugerindo que as doações fossem feitas por Pix.
O Teleton 2026 chegou à sua 29ª edição com a meta de arrecadar R$ 30 milhões para a AACD, instituição que oferece atendimento especializado para pessoas com deficiência física. A maratona começou no sábado, 7 de novembro, e reúne nomes como Eliana, Celso Portiolli e o cantor Daniel para mobilizar as doações.