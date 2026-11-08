Escritora brasileira vira sensação com livro sobre neandertais e ganha adaptação para o cinema

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O ano de 2026 pertence a Paulliny Tort nos círculos literários do Brasil. Seu livro Os Imortais acaba de vencer o Prêmio Literário Biblioteca Nacional e já está na sexta reimpressão desde que foi lançado em março pela Fósforo Editora. A obra, que se tornou um dos títulos mais vendidos na última edição da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), terá um alcance global: traduções para francês, espanhol, inglês e polonês já estão previstas.

O sucesso não para nas páginas. A história será adaptada para as telas pelo produtor cinematográfico Rodrigo Teixeira, conhecido por seu trabalho no filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar.

O mundo dos neandertais

O livro foge do óbvio ao situar sua trama cerca de 50 mil anos atrás. A narrativa foca nos dramas de sobrevivência e nas relações complexas dentro de um grupo de neandertais. Para dar autenticidade ao cenário, Tort utiliza termos precisos de botânica e geologia, como auroque (um antepassado extinto do boi), epícea (uma espécie de árvore) e sanga, que é um tipo de córrego.

Embora a cultura popular pinte os neandertais como seres extremamente primitivos, a obra reflete a visão de que eles eram próximos dos homo sapiens em inteligência e evolução, tendo inclusive dividido o mesmo espaço por milênios em uma convivência marcada por tensões e violência.

Bastidores e método de escrita

Para conseguir a imersão necessária e entender as privações vividas pelo clã neandertal, a autora revelou que chegou a escrever sob jejum, afirmando que a prática proporciona um estado de consciência muito específico.

Sobre a precisão científica, Paulliny explica que Os Imortais não é um tratado técnico. Ela admite ter tomado liberdades ficcionais, especialmente na comunicação dos personagens. O grupo utiliza uma espécie de protolinguagem, e a autora optou por um narrador que atua como tradutor desse mundo para evitar que a fala dos personagens soasse ingênua ou limitada a sons como uga-uga.

Para ela, escrever ficção é como sintonizar um rádio, onde se encontra um canal e se segue o fluxo. Ela descreve esse processo como algo espiritual, em que a autocrítica fica de lado e a história flui fora do ritmo mundano e prático das cidades.

A trajetória de Paulliny Tort

Paulliny Tort é jornalista e escritora, mas não começou a publicar livros cedo. Ela se considera uma autora tardia, tendo iniciado suas publicações aos 37 anos devido a uma autocrítica que, segundo ela, era paralisante.

Antes de conseguir viver da escrita em tempo integral, ela passou por diversas funções para se sustentar, trabalhando como recepcionista, secretária e realizando serviços de faxina. Ela também empreendeu vendendo samosa — um pastel indiano — e pão integral.

Sua conexão com a natureza, evidente em Os Imortais, vem desde a infância. Criada em Brasília por mulheres, ela aprendeu com a avó a observar as formas vivas. Esse interesse a levou a cursar diversas faculdades, embora não tenha completado as graduações em Ciências Biológicas, Oceanografia e Engenharia Florestal.

Além do sucesso atual, a autora já publicou a reunião de contos Erva Brava — que inclui uma história baseada em reportagem da BBC News Brasil sobre mortes em silos de grãos — e o romance Allegro Ma Non Troppo.