Assalto à Brasileira: como um crime real de 1987 virou filme premiado

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No dia 10 de dezembro de 1987, a cidade de Londrina, no Paraná, viveu um episódio surreal. Sete homens armados invadiram uma agência do Banestado e mantiveram mais de 300 pessoas como reféns por horas. O que poderia ter sido uma tragédia sangrenta acabou se tornando um dos casos mais teatrais e bizarros da história policial do país, servindo de base para o longa-metragem Assalto à Brasileira, dirigido por José Eduardo Belmonte.

O filme, que mistura drama e sátira, foi premiado no 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A produção levou o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular, além de Murilo Benício ter sido eleito Melhor Ator e Christian Malheiros ter vencido como Melhor Ator Coadjuvante. A trama reflete o clima do final dos anos 80, marcado pela hiperinflação e por uma população que, descrente das instituições, chegou a torcer pelos assaltantes.

A construção dos personagens

Christian Malheiros, que interpreta Moreno, revelou que se conectou com a história por meio de memórias familiares. O ator contou que seus pais viveram o desespero financeiro daquela época, mencionando que a mãe não confiava em bancos e preferia dinheiro físico, chegando a costurar o bolso do pai para evitar roubos. Para Malheiros, os personagens não são criminosos de carreira, mas pessoas tentando sobreviver em um Brasil instável política, econômica e socialmente.

O ator buscou no carisma do Moreno real — que era educado com os reféns e até saiu com namoradas após o crime — a base para sua atuação. Ele defende que não romantiza o crime, mas traz o dilema humano de quem chega a um ponto de angústia onde roubar um banco parece a única saída, funcionando como um grito de socorro.

O método de Murilo Benício

Já Murilo Benício, no papel de Paulo, quis fugir de uma abordagem óbvia ou fofinha para atender ao pedido do diretor de criar um filme com apelo comercial, mas com anarquia. Para isso, Benício decidiu deixar o personagem com um visual mais pesado: suado, com a camisa desabotoada e a barriga de fora, inspirado em tios de churrasco de domingo. Ele chegou a fumar cigarros de verdade em cena, pedindo que a arte recriasse o maço de Free, marca típica dos anos 80.

Um detalhe curioso da produção foi a relação de Benício com o restante do elenco. Enquanto os atores mais jovens passaram por uma preparação coletiva intensa, Murilo chegou depois aos ensaios. Essa falta de intimidade inicial acabou ajudando a narrativa, já que o personagem Paulo não conhecia os outros sujeitos do grupo. A distância inicial serviu ao filme, e a parceria entre eles foi construída depois, já no set.

A arte do improviso

O ritmo do filme foi fortemente ditado pelo improviso. Um exemplo marcante aconteceu na cena em que Moreno distribui dinheiro aos reféns antes de liberá-los em um ônibus, alegando que o valor serviria para formaturas ou cirurgias. Christian Malheiros revelou que esse momento não estava roteirizado daquela forma. O diretor Belmonte apenas deu a ação e entregou o dinheiro cenográfico, deixando que o ator distribuísse como quisesse. Com isso, as reações dos figurantes foram legítimas e pegas no susto.

Benício, que também tem experiência como diretor, acredita que essa ginga para improvisar é o que diferencia o cinema nacional das produções estrangeiras. Ele notou que filmes de assalto americanos costumam ser muito sérios, enquanto a versão brasileira optou pelo humor. O ator contou ainda que sua bagagem na direção o deixou mais calmo no set e que, durante as filmagens em Londrina, chegou a sugerir ao diretor que usassem as chuvas torrenciais da cidade a favor das cenas.

Se você fosse um refém naquela época, também torceria para o assaltante carismático ou entregaria tudo para a polícia na primeira oportunidade?