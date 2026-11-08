Breno Ferreira entrega tudo na dança em Quem Ama Cuida e no Dança dos Famosos

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O ator Breno Ferreira usou todo o seu talento para fazer o personagem Cléber arrasar em um aulão de dança organizado por Dora e Patrick na novela Quem Ama Cuida.

Ele já havia conquistado o 10 de todo o júri no Dança dos Famosos ao lado de Jaque Paraense. Em conversa, Breno contou como foi conciliar o Dança dos Famosos com os ensaios de dança para a cena de Quem Ama Cuida.

O ator também confessou que ficou surpreso com o próprio desempenho durante a disputa de dança.