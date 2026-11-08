Mari Saad e Rômulo Arantes Neto revelam nome e sexo do primeiro filho

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A influenciadora Mari Saad e o ator Rômulo Arantes Neto revelaram, no sábado, 7 de novembro, que serão pais de um menino. O anúncio aconteceu através de um vídeo nas redes sociais onde os dois mostraram a comemoração do chá de bebê.

Para criar um suspense, o registro começa em preto e branco, escondendo as cores da decoração. Mas a curiosidade acabou logo: o bolo branco e azul apareceu com o nome escolhido para o pequeno: Oscar. Na legenda, Mari Saad escreveu: "A gente sempre soube que seria você, meu amor".

A internet, claro, não ficou parada. Os comentários foram inundados por fãs e amigos celebrando a notícia, com comentários como "ser mãe de menino é incrível".

Sobre a escolha do nome, Oscar tem origens interessantes. Ele pode ter vindo do inglês Osgar, que une os elementos os (Deus) e gar (lança), resultando no significado de lança de Deus. Outras interpretações sugerem que o nome signifique combatente divino ou até amante dos cervos.

O casal anunciou a primeira gravidez em julho deste ano, quando publicou um vídeo juntos com a frase "Nosso maior presente está a caminho!".