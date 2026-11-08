Renato Aragão tenta segurar penhora de mansão de R$ 18 milhões por dívida de IPTU

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Renato Aragão, conhecido como Didi, e sua esposa, Lilian Taranto Aragão, entraram com um pedido na Justiça para suspender por 30 dias um processo movido pelo Município do Rio de Janeiro. A prefeitura cobra uma dívida de IPTU do artista. O pedido foi apresentado junto com a Procuradoria-Geral do Município na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Com essa solicitação, o casal quer que todos os prazos do processo fiquem paralisados. O objetivo é garantir que nenhum novo ato seja praticado nos autos durante esse período. Além disso, eles pediram a prorrogação do prazo para que o humorista possa contestar a decisão judicial que determinou a penhora de sua mansão, localizada em uma área nobre do Rio.

A estratégia para salvar a casa

A defesa de Renato Aragão justificou o pedido alegando que as partes envolvidas já estão em uma fase avançada de negociação. O foco agora é a criação de um termo de transação individualizada, que na prática funciona como um acordo personalizado para regularizar os débitos de IPTU atribuídos ao artista.

Enquanto isso, a decisão final sobre a suspensão do processo ainda depende da análise da juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Até o momento, não houve a confirmação de que a Justiça tenha aceitado o pedido de pausa nos prazos.

O tamanho do prejuízo

O imbróglio jurídico começou após a Justiça do Rio ordenar a penhora da mansão, avaliada em R$ 18 milhões, devido a uma dívida que ultrapassa os R$ 600 mil. De acordo com a decisão assinada na terça-feira, 27 de outubro de 2026, os débitos referem-se aos anos de 2021, 2022 e 2023, somando um total de aproximadamente R$ 676 mil.

Segundo a decisão, o humorista já havia sido citado no processo, mas não pagou o valor devido. Por isso, a juíza mandou expedir um mandado para que um oficial de Justiça faça a penhora do imóvel.

O posicionamento do artista

A assessoria de imprensa de Renato Aragão, que é gerenciada pela Renato Aragão Produções Artísticas, já havia se manifestado sobre o caso anteriormente. A equipe informou que todas as questões financeiras e jurídicas do artista, incluindo a dívida de IPTU do imóvel, estão sendo acompanhadas por seus advogados. A promessa da assessoria é que o valor total da dívida será integralmente quitado.

Renato Aragão é um dos maiores nomes do humor na história do Brasil e ficou conhecido à frente do grupo Os Trapalhões, onde deu vida ao icônico Didi Mocó, e é um dos artistas mais populares do país ao longo de mais de cinco décadas.