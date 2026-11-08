Ulisses entra em desespero e pede clemência a Adriana em Quem Ama Cuida

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A máscara do Ulisses finalmente caiu. Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, o motorista de aplicativo vai sentir o cerco fechar depois que sua fraude na joalheria for descoberta.

O problema é que ele não jogou sozinho: Ulisses usou o enteado, Felipe, como laranja no esquema. Agora, desesperado, ele vai procurar a ex-cunhada Adriana para implorar por clemência.

Será que a Adriana vai ter coração para perdoar esse crime ou o Ulisses vai colher o que plantou? A gente espera que a justiça seja feita, porque usar o enteado no meio de uma fraude é nível máximo de vilania.