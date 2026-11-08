Patrícia Abravanel aparece sem aliança no Teleton 2026 e web suspeita de divórcio

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Patrícia Abravanel comandou o Teleton 2026, mas a performance profissional não foi o único assunto nas redes sociais. Internautas notaram que a apresentadora estava diferente, e um detalhe específico no visual levantou suspeitas: a ausência da aliança. Para muitos, isso confirma que o casamento com Fábio Faria pode ter acabado.

A crise no relacionamento já era ventilada após a repercussão de um escândalo envolvendo Daniel Vorcaro, do Banco Master. Mensagens vazadas de Fábio Faria para Vorcaro, que mencionavam uma festa com 120 mulheres, foram citadas pela fonte como parte da repercussão do caso. Patrícia fez uma publicação na web com referência à independência, em que aparece a frase "Última chance de mudar de vida...".

A aparência da artista também virou assunto. Uma internauta opinou: "Ela está sofrendo. Está mais magra e é nítido que não está confortável". Enquanto alguns lamentaram a situação, outros questionaram por que uma mulher milionária precisaria de um homem que não a respeitou.

Silvia Abravanel, irmã da apresentadora, também foi detonada pelos internautas durante sua participação no Teleton 2026. O motivo foi a atitude de Silvia de criticar publicamente Virgínia e afirmar que Poliana Rocha deveria pedir a guarda dos netos.

Em outra ocasião, Patrícia foi sem o marido à entrega do PJB 2026. Na ocasião, a filha da apresentadora, aos 9 anos, roubou a cena com fotos ao lado da mãe e da avó em homenagem ao avô, Silvio Santos.