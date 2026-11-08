Maya Massafera revela ter gasto quase R$ 5 milhões em cirurgias plásticas

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Maya Massafera abriu o jogo sobre a conta final de sua transformação. Em entrevista ao Serasa Ensina, a influencer revelou que já gastou quase R$ 5 milhões em cirurgias plásticas após passar pelo processo de transição de gênero.

Para chegar nesse valor, Maya contou que se preparou financeiramente e não costumava questionar os preços dos procedimentos. Ela explicou que sempre guardou muito dinheiro e, quando começou as cirurgias, não mediu esforços para realizar tudo o que desejava.

Mas a fase de operar acabou. A produtora de moda afirmou que já gastou tudo o que precisava e que agora o foco é voltar a poupar dinheiro, já que não pretende fazer novas intervenções.

Sobre a aparência, Maya deixou claro que sabe que não pode ser uma mulher cis, mas que busca se aproximar das feições femininas até o limite. Para ajudar no visual, ela contou que malha muito e utiliza ácido hialurônico para realçar a feminilidade.