Xororó dando bronca, desconvite de madrinha e hiatos no sertanejo: o resumo do caos

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O grupo de WhatsApp dos sertanejos virou palco de confusão. Xororó deu bronca em Leonardo após "palhaçadas e pornografias" no grupo. A gente quer saber: você também puxaria a orelha dele por isso?

No mundo dos influenciadores, o clima pesou entre Apoline e Maya Massafera. A afilhada de Carlinhos Maia decidiu tirar Maya da lista de madrinhas do seu casamento. A resposta da produtora de moda não demorou: veio em vídeo e com um unfollow certeiro.

O sertanejo também está em fase de mudanças. Zezé di Camargo e Luciano anunciaram que vão parar de fazer shows no ano que vem. Para não causar pânico nos fãs, o irmão mais novo garantiu que não é uma separação, mas sim um hiato. Já Victor e Leo foram mais diretos: o último show da dupla acontece no dia 20 de dezembro, e depois disso cada um segue seu caminho.

No cinema, Jamie Dornan admitiu que a emoção bateu forte e ele chorou ao ser escalado para o novo O Senhor dos Anéis, previsto para ser lançado em dezembro do ano que vem.

Para fechar, Marcella Kozinski, de 26 anos, é a aposta do Brasil no Miss Universe. Elavenceu o Miss Universe Brasil 2026 em 25 de julho representando a Ilha do Mel, já desfilou em Porto Rico e disputa a final do concurso no dia 24 de novembro. Ela tenta quebrar o jejum de 58 anos do Brasil sem a coroa.