U2 lança ‘Carnaval de Luz’ com referências à Bahia e dueto emocionante com Dolly Parton

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O U2 está oficialmente de volta. Para comemorar 50 anos de estrada, a banda lançou no dia 13 de novembro de 2026 o álbum Carnaval de Luz. O projeto marca o fim de um hiato de nove anos sem discos de músicas inéditas e faz parte de um volume maior de 24 canções novas lançadas durante o ano. Antes do álbum completo, o grupo disponibilizou dois EPs em datas marcadas por feriados cristãos: Days of Ash, na Quarta-Feira de Cinzas, e Easter Lily, na Sexta-Feira Santa.

O U2 é um dos grupos de rock mais icônicos do mundo e este novo trabalho, produzido por Jacknife Lee e lançado pela Island Records, é o 16.º álbum de estúdio da banda.

A conexão com o Brasil e os Beatles

O nome do disco não foi escolhido ao acaso. O guitarrista The Edge contou que o título foi influenciado por uma viagem que a banda fez ao carnaval da Bahia em 2006. Mas, para os fãs mais atentos, a inspiração vai além do Brasil. O título remete a Carnival of Light, uma gravação experimental dos Beatles que nunca foi lançada. A homenagem aos Fab Four segue na capa do disco, onde os integrantes do U2 aparecem caminhando lado a lado, recriando a famosa imagem de Abbey Road de 1969.

Influências latinas e experimentações

Bono, o vocalista e letrista, mergulhou fundo na cultura latina para compor este trabalho. Quase todas as faixas trazem versos em espanhol, tentando capturar a alegria e a exuberância de como os latino-americanos lidam com a vida. A faixa de abertura, Go (Carnaval de Luz), já chega com uma pegada experimental, destacando a percussão de Larry Mullen Jr. — que estava se recuperando de uma cirurgia delicada — e as intervenções sonoras de Brian Eno.

O álbum também funciona como uma ode ao feminino. Em La Reina, Bono canta para uma rainha misteriosa descrita como a face de Deus, com uma sonoridade que lembra a fase do disco Achtung Baby de 1991. Outro destaque é The Mirror Maker (Rosalía), dedicada à cantora espanhola, que traz acordes fortes e uma atmosfera impactante que coloca a banda no auge de sua forma.

Entre a fé e os sermões

A espiritualidade, marca registrada dos irlandeses, domina boa parte do disco. Em Streets of Dreams, que traz o refrão calle de los sueños, o eu lírico usa a música como um mantra pela liberdade. Já em Silencio, a banda faz referência direta ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro e à Santíssima Trindade em um rock que tenta resgatar a energia do hit Vertigo, com destaque para o baixo de Adam Clayton.

Nem tudo é consenso, porém. Algumas faixas deslizam para o lado do excesso. The Greatest Show on Earth traz um clima operístico sobre a fragilidade do amor, questionando se Deus se sente como um estranho diante de relações que viraram espetáculo. Enquanto isso, If the World Is at War We Better Not Be aborda conflitos entre Ucrânia, Irã, Estados Unidos, Israel e Palestina com uma poesia que acaba sendo enigmática demais, com Bono cantando quase a cappella.

O adeus de Dolly Parton

O encerramento do álbum é marcado por um momento histórico e triste. Após a música Can’t Stop Us Now, o disco termina com Torn, um dueto entre Bono e a lenda do country Dolly Parton. Esta foi a gravação derradeira da cantora, que morreu em agosto de 2026 aos 80 anos. A voz de Dolly se funde ao drama de Bono em uma letra que lamenta como irmãos se tornaram estranhos nos tempos atuais.

No fim das contas, Carnaval de Luz é um disco de contrastes. Tem momentos em que Bono não consegue segurar a vontade de pregar, mas também tem faixas como Midnight Sunshine, que usa arranjo beatle com ecos dos anos 1960 e vocais de apoio do Edge que salvam a performance. É um álbum que oscila entre o pop rock grandioso e a sutileza, mas que prova que o U2 ainda sabe como criar músicas de comunhão.