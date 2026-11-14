climão: João Vicente manda tirar fotos de Antonio Tabet da sede do Porta dos Fundos

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A guerra fria nos bastidores do Porta dos Fundos acaba de ganhar um capítulo bem dramático. João Vicente de Castro determinou que as fotos de Antonio Tabet fossem retiradas da sede da produtora, no Rio de Janeiro.

O motivo foi uma indireta escrita por Tabet, ex-sócio da empresa, que terceiros atribuíram a João Vicente.

Para quem não lembra, o Porta dos Fundos é aquela produtora de comédia da internet que formou um elenco cheio de nomes conhecidos.