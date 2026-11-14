A família reunida: Cauã Reymond posta reencontro de Carminha e Nina em Avenida Brasil 2

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Na quarta-feira, 11 de novembro, Cauã Reymond publicou uma foto nos bastidores das primeiras gravações de Avenida Brasil 2, da Globo, ao lado de Adriana Esteves e Débora Falabella.

O registro marca o reencontro dos atores que deram vida a Jorginho, Carminha e Nina na primeira versão da história escrita por João Emanuel Carneiro. É aquele tipo de volta que a gente não sabia que precisava, mas agora não consegue esperar para ver o caos instalado novamente na tela.

Será que a Nina ainda tem planos de vingança ou a Carminha aprendeu a ser boazinha? A gente duvida muito da segunda opção.