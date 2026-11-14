Atriz Neusa Borges é internada no Rio para tratar pneumonia

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A atriz Neusa Borges deu entrada no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, para tratar uma pneumonia bacteriana.

De acordo com o boletim médico divulgado na sexta-feira, 13 de novembro de 2026, o estado de saúde da artista de 84 anos é estável. No entanto, a equipe do hospital informou que ainda não existe previsão para a liberação da veterana.

Neusa Borges construiu uma carreira de mais de seis décadas entre palcos, cinema e televisão, participando de mais de 30 folhetins. Ela brilhou em produções como Dancin’ Days, A Indomada, O Clone, Escrava Isaura, América, Caminho das Índias e Salve Jorge.

Recentemente, a atriz conquistou o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Gramado pelo longa Mussum: O Filmis. Fora das telas, Neusa é conhecida por sua militância pela igualdade racial e por denunciar a falta de espaço para atrizes negras na TV.

Em março de 2026, firmou-se um contrato de validade vitalícia com a atriz, em homenagem ao seu histórico profissional.