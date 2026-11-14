Eriberto Leão e a arte de manter a vida amorosa em off

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Eriberto Leão escolheu um caminho discreto. Aos 54 anos, o artista é mestre na discrição e mantém sua vida pessoal longe dos holofotes, provando que dá para ter uma carreira consolidada nas novelas da Globo sem expor cada detalhe da rotina doméstica.

O segredo dessa tranquilidade tem nome e sobrenome: Andréa Leão. A companheira de Eriberto também é atriz e, juntos, eles construíram uma união sólida que já dura quase duas décadas. O casal conseguiu o feito raro de viver um romance duradouro sem que a intimidade se tornasse entretenimento público.

Como tudo começou

Para quem quer saber como esse amor nasceu, a história começou em 2006. Naquela época, Eriberto e Andréa se aproximaram nos bastidores de eventos do meio artístico, ambiente onde a química rolou. Andréa também atuava na televisão e no teatro naquela época. O romance foi oficializado no mesmo ano, durante a participação em um evento beneficente.

Depois de quatro anos vivendo esse amor longe das câmeras, o casal decidiu formalizar a relação. Em 2010, eles oficializaram a união no civil, consolidando a família que pretendiam montar.

A chegada dos filhos

A família cresceu pouco tempo depois do casamento civil. Em fevereiro de 2011, nasceu João, o filho primogênito do casal, que hoje tem 15 anos.

Já o filho caçula, Gael, chegou em setembro de 2017 e atualmente tem 9 anos. Um detalhe curioso é que o nome do menino não foi escolhido ao acaso: ele foi inspirado em um personagem homônimo que Eriberto interpretou em Malhação: Sonhos, em 2014. Para o ator, aquele papel foi marcante por ter sido a primeira vez que ele viveu a experiência de ser pai na teledramaturgia.

As raras exceções

Embora a regra seja o sigilo, Eriberto ocasionalmente abre exceções para dividir momentos especiais com os fãs. Um exemplo disso aconteceu no dia 11 de novembro de 2026, quando ele usou as redes sociais para homenagear o aniversário de Andréa.

Na ocasião, ele postou uma foto inédita do casal e escreveu um texto carinhoso. O ator listou diversas qualidades da esposa, descrevendo-a como linda, sábia, batalhadora, forte e generosa, além de dizer que ela o inspira a ser um homem melhor a cada dia.

Uma trajetória de versatilidade

Essa postura reservada contrasta com a intensidade de seus personagens. Nascido em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Eriberto começou no teatro nos anos 90 e estreou na TV em 1996, na novela Antônio dos Milagres. Mas a projeção nacional veio mesmo em 2004, quando ele interpretou o peão Tomé no remake de Cabocla.

Desde então, ele transitou por diversos tipos de papéis. Foi o protagonista Zeca em Paraíso, em 2009, personagem que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Melhores do Ano. Também brilhou em tramas como Sinhá Moça, Duas Caras, Insensato Coração e A Vida da Gente.

O ator não ficou preso apenas aos papéis de mocinho. Ele mostrou que sabe ser vilão, como o ambicioso Ernesto em Êta Mundo Bom! em 2016 e em Êta Mundo Melhor! em 2025, ou o médico Samuel em O Outro Lado do Paraíso em 2017. Além disso, levou seu talento para o cinema com o filme Inexplicável em 2024 e para o teatro na peça Jim, em 2013, onde interpretou Jim Morrison.

No fim das contas, Eriberto Leão consegue equilibrar a exposição necessária para o sucesso profissional com o silêncio necessário para a felicidade familiar. Quem diria que o maior papel da vida dele seria justamente o de marido e pai discretos?