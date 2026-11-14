Daniel de Oliveira admite que personagem de 'Lá na Minha Terra' é indefensável

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Daniel de Oliveira abriu o jogo sobre a complexidade de seu personagem em "Lá na Minha Terra". Para o ator, o homem que ele interpreta é indefensável, já que abandonou a esposa e os filhos no sertão e sumiu por 15 anos sem dar qualquer explicação.

Na trama, o personagem parte de sua terra natal como Severino, movido pelo desejo de vencer em São Paulo. No entanto, a jornada na metrópole é marcada por decepções e dificuldades, especialmente por não estar acostumado com a dinâmica da cidade grande. Durante esse processo, ele muda seu nome para Cesário e constrói uma nova existência do zero.

A construção de uma nova vida

Enquanto trabalhava como jardineiro na casa de Ismália, personagem de Camila Morgado, Cesário conheceu a mulher com quem se apaixonou. Juntos, eles formaram uma nova família e tiveram uma filha, que na trama já tem 14 anos. A novela começa com esse relacionamento já de 15 anos.

Para quem ficou no sertão, o sumiço de Severino permanece como um mistério sem resposta. A esposa, Rosenda, vivida por Dira Paes, e os filhos não sabem se ele está vivo, morto ou se simplesmente decidiu desaparecer. Daniel de Oliveira diz que há muitas camadas, conflitos e emoções envolvidos e que "tem muito pano pra manga aí pra gente resolver".

O desafio de defender o imperdoável

Embora considere as atitudes do personagem indefensáveis, Daniel explica que, como ator, seu trabalho é defendê-lo. O objetivo é deixar o público em dúvida sobre a possibilidade de perdoar ou não o homem. Para humanizá-lo, o ator busca imprimir muito carinho e amor nas cenas com a filha, tentando mostrar que existe um coração ali.

O conflito interno do personagem é evidenciado por um detalhe: ele guarda um relicário a sete chaves em um cofre no escritório de sua empresa. Esse objeto simboliza que ele ainda lembra da família original com afeto e amor, apesar de ter deixado passar 15 anos sem dar notícias, o que torna o perdão algo extremamente complicado.

Migração e reinvenção

O ator também relacionou a trajetória de seu personagem a histórias reais de migração e reinvenção. Na ficção, Cesário conseguiu vencer a "São Paulo drástica" e cosmopolita, transformando-se em um empresário de sucesso. Ele agora possui uma casa boa, um carro bom.

No entanto, esse sucesso profissional contrasta com a vida pessoal. Mesmo tendo construído um novo lar, Cesário enfrenta a crise em seu casamento atual. A ambiguidade do personagem é o ponto alto para Daniel, que acredita ser interessante para o espectador a sensação de que o homem ama a família abandonada em algum lugar, embora as atitudes dele gerem total dúvida.

Daniel de Oliveira é um ator e dublador brasileiro reconhecido por performances dramáticas em filmes e séries.