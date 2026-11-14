Murilo Dias solta o verbo após sair de A Fazenda 18

Entretenimento

Murilo Dias deixou a Alcateia e não perdeu tempo para comentar a experiência em A Fazenda 18. Na sexta-feira, 13 de novembro, a partir das 13h30, ele foi recebido por Cristina Rocha na Live do Eliminado para repercutir as polêmicas e os melhores momentos vividos no confinamento.

O encontro serviu para repercutir as polêmicas do reality, que é exibido de segunda a domingo na Record. Para quem não quer perder nenhum detalhe dos bastidores, o RecordPlus oferece acesso às câmeras 24 horas.