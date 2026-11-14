Arcanjo Renegado: Marcello Melo Jr fala sobre cenas quentes na 5ª temporada

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A quinta temporada de Arcanjo Renegado chegou ao Globoplay no dia 12 de novembro, com os cinco primeiros episódios liberados para quem quer maratonar.

Marcello Melo Jr, que interpreta o sargento Mikhael há sete anos, contou que as cenas íntimas com a atriz Carol Nakamura, que faz a delegada Akemi, foram gravadas com uma atriz de quem ele é amigo há anos. Segundo o título da entrevista, para ele esse tipo de cena "faz parte da contação de histórias".

O ator também comentou que percebeu a evolução do personagem ao longo dessas cinco temporadas, notando as mudanças no sargento principalmente através do contato com o público fã da produção.