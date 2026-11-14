Cadê Pé na Jaca? Novela faz 20 anos e continua sumida do streaming
Pé na Jaca faz 20 anos de estreia no dia 20 de novembro, mas quem quer rever a história vai ter que continuar na vontade. A última trama de Carlos Lombardi na Globo conquistou muitos fãs na época, mas nunca foi reprisada na TV nem resgatada no streaming.
A situação é bem parecida com a de Uga Uga (2000) e Kubanacan (2003), outras comédias do autor que também tiveram boa audiência, mas foram ignoradas pelo Vale a Pena Ver de Novo, pelo canal Viva e pelo Globoplay Novelas.
A diferença é que Uga Uga e Kubanacan já estão no catálogo do Globoplay desde 2020, graças ao projeto Resgate. Já Pé na Jaca continua esquecida pela iniciativa, mesmo com a galera pedindo a novela direto nas redes sociais da plataforma.
Ao contrário das outras comédias de Lombardi, Pé na Jaca, exibida entre 2006 e 2007, enfrentou problemas de audiência em meio a uma crise geral de números da emissora em vários horários.
Para quem não lembra, a história focava no reencontro de cinco amigos de infância após 25 anos: o advogado Arthur (Murilo Benício), o personal trainer Lance (Marcos Pasquim), a modelo Maria Bo (Fernanda Lima), a batalhadora Gui (Juliana Paes) e a misteriosa freira Elizabeth (Deborah Secco). O detalhe é que os personagens principais eram inspirados na lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda.