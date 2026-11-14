Karoline Lima em Salvador: novo amor ou apenas passeio?
Karoline Lima postou fotos de sua passagem por Salvador nesta quinta-feira, 12 de novembro, enquanto a web tenta descobrir se ela já partiu para um novo romance. A influenciadora foi vista recentemente caminhando de mãos dadas com o empresário baiano Felipe Aranda, que trabalha nos negócios da família no setor funerário na Bahia.
O flagra aconteceu na quarta-feira, 11 de novembro, e foi divulgado pelo perfil Daily Garotinho. O momento deixou a galera curiosa, já que o registro ocorreu apenas cinco dias depois que Karoline anunciou, na sexta-feira, 6 de novembro, o fim do noivado com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira.
Nas fotos publicadas, Karoline mostrou momentos na capital baiana, incluindo uma visita à Igreja do Bonfim e um restaurante com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O detalhe que não passou batido pelos seguidores foi quem estava por trás da câmera.
Nos comentários, seguidores começaram a brincar sobre o suposto novo namorado, questionando se ela queria contar algo ou comentando que o tripé que tirou as fotos estava funcionando muito bem. Teve até quem brincou que queria encontrar aquele tripé na Shopee.
Até o momento, nem Karoline Lima nem Felipe Aranda confirmaram publicamente qualquer relacionamento.