Ana Hickmann e Edu Guedes mostram preparativos para as festas de fim de ano

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Ana Hickmann já começou a organizar as festas de fim de ano em casa. A apresentadora do Hoje em Dia usou as redes sociais para mostrar a montagem da decoração e deu um spoiler do que vai publicar em seu canal.

Para deixar tudo pronto, Ana contou com a ajuda de Edu Guedes. No vídeo, ela brincou que não estava falando sozinha, já que o marido estava fazendo companhia durante o processo.

O clima foi de diversão quando um pedaço da decoração acabou caindo em Edu. O chef não perdeu a chance de fazer piada e comentou que não bastava sujar, mas que o objeto precisava cair na cabeça dele. O momento terminou com a apresentadora declarando que ama o companheiro mil vezes, em uma escala de zero a dez.

Nas redes sociais, os seguidores gostaram dos bastidores e comentaram que estão amando acompanhar cada detalhe e a união do casal.