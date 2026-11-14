Melody em casa de swing? Pai da cantora desmente show em balada liberal

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O nome da Melody voltou a ser assunto nas redes sociais depois que a Hot Bar, balada liberal de São Paulo, publicou que a cantora seria a atração principal da comemoração de 11 anos da casa, marcada para 27 de novembro.

Na postagem, os organizadores afirmaram que a festa ganharia mais brilho com o show ao vivo da artista, que dividiria o cartaz com os DJs Bony Oliver, Cindy Salles e O Comendador. A legenda ainda trazia a frase de que o que acontece na Hot, fica na Hot.

Belinho, pai e empresário da cantora, negou qualquer vínculo com o evento e explicou que a divulgação não procede. Segundo ele, seria impossível cumprir essa agenda no Brasil, já que Melody embarca para compromissos fora do país dois dias antes da data anunciada.

A partir de 25 de novembro, a artista estará na Europa para uma turnê internacional com apresentações confirmadas em cinco países: França, Itália, Suíça, Espanha e Portugal. Até o momento, a administração da casa de swing não se pronunciou oficialmente sobre o erro na divulgação.

Esse não é o único assunto envolvendo a cantora nos últimos dias. Melody também foi questionada na web após cancelar um show às vésperas de sua festa de aniversário, alegando que as condições climáticas não permitiam a realização da apresentação.