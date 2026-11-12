Xande Valois impressiona com shape musculoso em cenas sensuais no teatro
Xande Valois, de 22 anos, resolveu mostrar que o tempo passou e o treino rendeu. O ator, que começou a carreira bem cedo na Globo, protagoniza cenas sensuais e exibe um físico musculoso na comédia teatral Belos, do Babado e do Lar, que está em cartaz no Rio de Janeiro.
O artista compartilhou trechos da peça no Instagram e contou que está sendo lindo dar vida ao personagem Marcel. A internet, claro, não deixou passar e os seguidores elogiaram tanto o talento quanto a coragem de quebrar os estereótipos tradicionais de galã padrão.
A peça tem uma pegada nostálgica e se passa em 2002, misturando a euforia do pentacampeonato brasileiro de futebol com a Parada do Orgulho LGBT em Copacabana. A história foca no encontro de três desconhecidos que acabam vivendo situações de amizade, afeto e identidade.
Xande já é veterano das telas, com passagens por novelas como Malhação, Joia Rara, Êta Mundo Bom, A Força do Querer, Se Eu Fechar os Olhos Agora e Éramos Seis. Para quem não lembra, ele também deu vida ao Cebolinha na franquia live-action da Turma da Mônica.
O glow up foi real, hein? Quem diria que o Cebolinha ia ficar assim?