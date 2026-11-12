Juliana Linhares leva mistura de jazz e teatro para Belém com indicação ao Grammy Latino

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Juliana Linhares chega a Belém no dia 22 de novembro para subir ao palco do Theatro da Paz. A apresentação faz parte do festival internacional AMAJAZZON, com início previsto para as 19h. Para esse show, a artista prepara um espetáculo em formato de trio, focando em uma faceta mais intimista e deixando espaço para improvisações que misturam música e teatro.

O show terá a participação de Felipe Cordeiro, músico paraense com quem Juliana já mantém uma parceria artística. Além disso, a cantora expressou o desejo de cantar pela primeira vez com o pianista pernambucano Amaro Freitas, que também se apresenta no festival, no mesmo dia, mas às 17h.

Juliana vê esse show como uma oportunidade de explorar a liberdade dos improvisos, tanto cênicos quanto musicais, especialmente por ser uma performance mais acústica dentro de um festival de jazz.

A fusão entre palco e música

Para Juliana, o teatro não é apenas uma influência, mas a base de como ela pensa a música e constrói seus shows. Essa relação começou ainda na faculdade de teatro, onde ela iniciou sua trajetória com a banda Pietá. Naquele período, o grupo utilizou a poesia e a criação coletiva para desenvolver a própria linguagem artística.

Essa formação reflete diretamente no palco, onde a artista não coloca fronteiras rígidas entre o ato de cantar e o de atuar. Ela se define como uma cantora das palavras e da comunicação, afirmando que, em muitos momentos, se sente mais atriz do que cantora. Para ela, se a necessidade da atriz for maior que a da cantora para transmitir algo, a atriz assume o controle.

As referências que moldaram esse estilo vêm desde a infância, com o forró, o axé e a música popular nordestina, passando por nomes como Raul Seixas, Zé Ramalho e Chico César.

Reconhecimento e a conexão com o Pará

O trabalho solo de Juliana ganhou um novo patamar com a indicação do seu segundo álbum, Até Cansar o Cansaço, ao Grammy Latino de 2026. A artista, que construiu esse disco no universo da música independente, não vê a indicação apenas como um mérito individual, mas como uma conquista coletiva, sentindo que muitas mãos ajudaram a construir essa trajetória.

Belém já é um lugar familiar para a cantora. Ela conhece a cidade de viagens anteriores e mantém amizades com artistas locais. A gravação anterior com Felipe Cordeiro, artista ligado às referências da cultura popular amazônica, reforça essa conexão entre as tradições populares e as experimentações musicais que ambos exploram.

Programação do AMAJAZZON

O festival ocupa o Theatro da Paz nos dias 21 e 22 de novembro. No dia 21, a programação começa às 17h com o baterista e compositor norueguês Thomas Strønen, seguido pela Amazônia Jazz Band às 19h.

No dia 22, a sequência começa com Amaro Freitas às 17h e termina com a apresentação de Juliana Linhares às 19h. O evento é uma correalização da Connecting Dots com produção da Link Produções, contando com apoio do Governo do Pará, Secult, Funarte, Ministério da Cultura, Theatro da Paz e Amazônia Cultural, além de parcerias com a Escola de Música da UFPA, o Jazzforum, a Norwegian Academy of Music e o Hotel Princesa Louçã.

Já estamos ansiosos para ver se esse improviso entre teatro e jazz vai entregar tudo no palco!