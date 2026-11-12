Gabriela Loran assume papel de dona de cabaré em nova novela e manda recado para críticos

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Gabriela Loran está vivendo a fase de ser a dona do pedaço em Lavra Seca. A atriz interpreta Anamara, a dona do cabaré na novela Lá Na Minha Terra, e vê no papel a chance de abrir novas portas na carreira e dar aquela resposta esperada para quem gosta de criticar.

Anamara não é qualquer personagem: ela é a figura central da cidade fictícia e manda em tudo o que acontece no cabaré, que é o ponto de encontro oficial para as brigas e as cenas emocionantes da trama. Segundo a atriz, a personagem é forte, empoderada e disruptiva para a realidade conservadora da cidade, o que deve gerar identificação com muitas brasileiras. E tem segredo no ar, já que a trama vai revelar aos poucos o passado interessante de Anamara, algo que a própria Gabriela diz que a deixou alucinada ao descobrir.

Mais do que a atuação, Gabriela trouxe a conversa para a realidade do mercado. Ela defendeu que, devido à desigualdade no Brasil, é fundamental que pessoas negras e LGBT ocupem as vagas de trabalho no audiovisual. Ao mesmo tempo, a atriz acredita que profissionais da área devem ter a liberdade de interpretar qualquer tipo de personagem, independentemente de quem sejam.

Para ela, viver Anamara — que é uma personagem cis, assim como a personagem que ela interpretou no filme Amor à La Carte — é um prazer e, acima de tudo, um tapa na cara de quem duvidou de sua capacidade. Agora, com contrato assinado e atuando em rede nacional, Gabriela celebra a conquista, mesmo sabendo que as críticas ainda continuam por aí.

Quem diria que mandar no cabaré da cidade seria a melhor forma de calar a boca de quem não acredita no talento alheio, né?