Patricia Abravanel sai em defesa de Celso Portiolli após discurso intenso no Teleton

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Patricia Abravanel defendeu Celso Portiolli após o discurso firme do apresentador no Teleton do SBT, realizado no sábado, 7 de novembro. A filha de Silvio Santos elogiou o colega de trabalho e comemorou a marca de R$ 30 milhões em doações ao programa.

No Instagram, Patricia escreveu que sem Celso teria sido impossível e que o Brasil agradece, chamando o apresentador de diferenciado. O comentário foi feito em um post onde Portiolli justificou por que usou aquele tom inflamado no Teleton.

Celso explicou que conhece os números de seu programa e o quanto vende por hora em seu programa, por isso assumiu a responsabilidade de fazer o pedido de doações. Ele destacou que tem 42 anos de carreira na comunicação e que acredita ter um pouco de oratória para lidar com a situação.

Outros colegas do SBT também entraram na onda dos elogios. A apresentadora Daniele Brandi disse admirar poucas pessoas e que Celso é uma delas. Já o humorista Tiago Barnabé descreveu o apresentador como essencial e afirmou que a conquista do valor arrecadado também é mérito do pedido de Portiolli e do carinho do público pela causa.

Processos e bastidores

Em um vídeo de 11 minutos, Celso Portiolli também prometeu tomar medidas jurídicas contra quem atacou o Teleton por motivações políticas. Ele contou que seu advogado já conversou com algumas pessoas que retiraram os vídeos e pediram desculpas, mas que quem o acusou de pertencer a lados específicos da política será processado criminalmente.

Nos bastidores, a informação era de que a meta de doações estava longe de ser batida, mesmo com os cheques de empresas. Por isso, Portiolli entrou no palco horas antes do previsto para mobilizar as pessoas.

Durante a transmissão, ele fez um apelo sério, dizendo que, se não houvesse ajuda, haveria lágrimas de artistas, de famílias da AACD e de crianças deficientes por não terem atingido o objetivo. Ele reforçou que nunca tinha ido ao Teleton para fazer um apelo tão grave.

Celso Portiolli e Patricia Abravanel são apresentadores do SBT.