Prêmio Multishow 2026: confira quem está na disputa

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O Multishow divulgou no dia 9 de novembro a lista de indicados ao Prêmio Multishow 2026. A premiação, que chega à sua 33ª edição, acontece no dia 9 de dezembro e conta com 19 categorias disputadas por diversos artistas brasileiros.

O público tem o poder de decisão e pode votar no seu artista favorito quantas vezes quiser. A briga está forte em categorias como Artista do Ano, onde Anitta, Jão, João Gomes, Marina Sena, Panda e Pedro Sampaio concorrem ao troféu. No Hit do Ano, a disputa envolve sucessos como Aurora, de Jão, Desgraça, de Anitta, e Peão Todo Tatuado, de Jeninho e Mariana Fagundes.

As categorias e destaques

No Show do Ano, a lista traz nomes como Liniker, BK, Djavan, João Gomes e Anitta. Já a categoria Álbum do Ano conta com produções de Criolo, Emicida, Anitta e Jão. O prêmio também valoriza gêneros específicos: no Pop do Ano, Anitta aparece duas vezes, competindo com Jão, Liniker e Marina Sena.

O Forró/Piseiro do Ano tem como destaque João Gomes, que aparece em várias indicações, além de NATTAN e Zé Vaqueiro. No Funk do Ano, nomes como PEDRO SAMPAIO, MC Meno K e Melody disputam com DENNIS e MC Kevin o Chris.

Outras disputas

O Samba/Pagode do Ano coloca Ferrugem e Thiaguinho frente a frente com Zeca Pagodinho e Péricles. Já no Sertanejo do Ano, Ana Castela e Simone Mendes concorrem ao lado de Zé Neto & Cristiano.

O prêmio também contempla a Música Urbana do Ano, com Ludmilla, Xamã e Baco Exu do Blues, além de categorias como Rock do Ano, com CPM 22 e Capital Inicial, e MPB do Ano, com Iza, Liniker e Djavan.

A lista inclui ainda as categorias de Revelação do Ano, Instrumentista do Ano, Gospel do Ano e o Clipe TVZ do Ano, onde Anitta e Jota Quest estão entre os indicados. O prêmio Brasil divide as honras regionais entre artistas do Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Norte.

Será que a gente consegue prever quem leva a maioria dos troféus ou vai ter zebra?