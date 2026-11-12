Mel Maia leva marmita para o set e prova que a disciplina é o segredo do shape

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Mel Maia não está para brincadeiras quando o assunto é saúde. Na quarta-feira, 11 de novembro, a atriz mostrou para os seguidores que leva a sério a dieta, postando a marmita que levou para o jantar durante a pausa nas gravações da Globo. Para dar aquele toque de humor, ela brincou que levar a própria comida é coisa de gostosa.

Essa dedicação faz parte de uma rotina de exercícios que a atriz mantém há alguns anos. Recentemente, ela tem aberto mais o jogo sobre as mudanças no próprio corpo e o caminho para alcançar seus objetivos fitness. O segredo da vez é o acompanhamento de um nutricionista, que a ajuda a manter uma alimentação mais limpa.

Mel explicou que, para chegar no shape que desejava, precisou seguir a dieta à risca. Embora tenha dito que não gosta de piras excessivas com alimentação, já que ama comer, ela manteve o foco para atingir a meta. De vez em quando, abria exceções para comer churrasco ou comida japonesa, mas o plano geral foi seguido com rigor.