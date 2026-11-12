Ana Hickmann exibe apoio total a Edu Guedes após derrota em corrida

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Ana Hickmann usou as redes sociais para dar aquele apoio moral para Edu Guedes. O motivo foi a derrota do marido em uma corrida de Interlagos, válida pela categoria Carrera Cup.

Sempre presente nos boxes da equipe para torcer, a apresentadora do Hoje em Dia escreveu que aquele final de semana não foi como ele gostaria, mas que foi como deveria ser. Ela ainda reforçou que ama o chef e que estará sempre ao lado dele.

Edu Guedes, que também é piloto, voltou a competir em 2021, depois de ter ficado 11 anos longe das pistas. O ponto alto da trajetória dele foi conquistar o campeonato da Carrera Rookie em 2023.

Nos comentários, a internet resolveu entrar no clima romântico. Alguns seguidores elogiaram a união do casal e disseram que é lindo ver tanto cuidado entre os dois, enquanto outros declararam que continuam na torcida pelo piloto preferido.

É aquele tipo de parceria que a gente ama ver: perdeu na pista, mas ganhou no amor. Será que vem a recuperação no próximo pódio?