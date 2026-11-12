Rejane Faria estrela filme sobre experimento nuclear para acabar com mosquito

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Rejane Faria está com a corda toda e agora estrela mais um longa-metragem. A atriz estrela Yellow Cake, novo projeto dirigido por Tiago Melo, com estreia marcada para 26 de novembro.

No filme, Rejane interpreta Rúbia Ribeiro, uma cientista nuclear. A trama gira em torno de um experimento secreto com urânio, que reúne estudiosos de diversos países com um objetivo bem específico: erradicar o mosquito Aedes aegypti. Só que, como todo bom roteiro de tensão, o plano não sai como esperado. Quando o projeto dá errado, Rúbia e seus colegas precisam correr contra o tempo para tentar deter o caos antes que a situação se torne irreversível.

A trajetória da atriz

Rejane Faria é uma atriz, diretora e professora de teatro brasileira. Ela tem formação em Teatro pela UFMG e graduação no curso de Artes Cênicas - Aperfeiçoamento do Comunicador, no UNI-BH. A artista tem se destacado especialmente na cena do cinema mineiro e faz parte da renovação das grandes atrizes negras no país.

Antes de Yellow Cake, a atriz já vinha colhendo frutos com a peça Vicentina pede desculpas, que segue em cartaz em Belo Horizonte .

Outros destaques da cena mineira

Enquanto Rejane se prepara para o cinema, outras movimentações artísticas agitam Belo Horizonte. No teatro, a peça Karamazovianas, inspirada no livro Os irmãos Karamazov, de Fiódor Dostoiévski, lotou as quatro primeiras apresentações no Teatro I do CCBB-BH. O espetáculo, que mistura drama, humor e filosofia para falar sobre as contradições humanas, conta com a idealização e atuação de Flávia Pyramo, além de Rita Clemente no elenco.

A produção de Karamazovianas traz nomes de peso nos bastidores. A direção é de Miwa Yanagizawa e a dramaturgia foi assinada por Pedro Bricio, com colaboração de Flávia, Miwa e Rita. O visual da peça, incluindo cenário e figurino, foi criado por Ronaldo Fraga. A parte técnica conta com iluminação de Marina Arthuzzi e Jésus Lataliza, enquanto a trilha sonora original é da banda mineira Diplomattas e os filmes exibidos no palco são de Cao Guimarães. A peça segue no CCBB-BH, na Praça da Liberdade, até 7 de dezembro, com sessões de sexta a segunda-feira, às 20h, e depois parte para Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Dança e música em BH

O setor de dança também ganha reforço com a primeira edição do Festival Corpo em Cena, coordenada por Regina Moura, diretora da Notom Produções Artísticas. Regina traz na bagagem 25 anos como produtora cultural e experiência com companhias como Mimulus, Primeiro Ato, SeráQuê e Café com Dança. O festival foca na formação e capacitação de artistas, unindo prática artística e profissionalização.

O evento acontece em Belo Horizonte nos dias 28 e 29 de novembro, e retorna em 5 e 6 de dezembro. As atividades serão realizadas no CRDança e na Academia Wanda Bambirra, contando com 19 professores convidados e dois laboratórios de criação coreográfica, com a expectativa de atrair 600 alunos. Entre os convidados estão Jomar Mesquita, Rodrigo Quik e Letícia Carneiro.

No mundo da música, Gusttavo Lima segue batendo recordes. As vendas para a gravação do Buteco vol. 3, que acontecerá em abril do ano que vem no Mineirão, foram impressionantes: 35 mil ingressos vendidos em apenas 24 horas. Os lounges já estão esgotados, mas ainda há entradas para outros setores disponíveis via site e aplicativo BaladAPP.

Será que o experimento da Rúbia vai dar mais certo que a nossa tentativa de acabar com o mosquito na vida real?