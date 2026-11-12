Daniel Blanco pode entrar no elenco de nova novela das 19h da Globo

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A escalação de Diogo Novaes para a novela Elas que lutem, a próxima produção das 19h da TV Globo, não avançou. Para o papel, a direção cogita atualmente o nome de Daniel Blanco. Blanco já trabalhou na emissora em Totalmente Demais, em 2015.

A trama, escrita por Daniel Ortiz com coautoria de Victor Atherino e direção artística de Fred Mayrink, foca no protagonismo feminino. A história acompanha três mulheres — Belém, interpretada por Heslaine Vieira; Kika, de Dani Calabresa; e Maya, vivida por Vitória Strada — que mudam de vida após caírem no mesmo golpe financeiro.

O enredo escala quando o grupo viaja para Manaus para tentar recuperar o dinheiro, mas o avião sofre um acidente e cai na Floresta Amazônica. A partir daí, os sobreviventes precisam lidar com os perigos da selva e os conflitos de convivência.

Além do trio principal, o elenco confirmado conta com Rodrigo Simas, que fará o par romântico de uma das protagonistas, Klara Castanho, João Baldasserini e Cosme dos Santos. Marcelo Medici interpretará Valentim, dono de uma pensão e drag queen. Para os filhos do personagem de Medici, os nomes cotados são Thiago Martins e Daniel Rangel.

Será que a gente aguenta mais um acidente de avião na teledramaturgia ou essa vibe de sobrevivência na selva vai finalmente entregar o caos que a gente ama?