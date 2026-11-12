Dua Lipa, Tame Impala e SZA são os headliners do Coachella 2027

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Os organizadores do Coachella divulgaram na terça-feira (10) quem comanda a próxima edição do festival na Califórnia. Dua Lipa, Tame Impala e SZA serão as atrações principais, junto com o cantor de reggaeton Daddy Yankee.

O evento acontece em abril de 2027, divididos em dois fins de semana: de 9 a 11 e de 16 a 18, na cidade de Indio.

Dua Lipa assume o comando das sextas-feiras nos dois fins de semana. O palco também vai receber Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani e Leon Thomas.

No sábado, quem domina a noite é o Tame Impala, projeto do multi-instrumentista australiano Kevin Parker. Já o domingo fica por conta de SZA.

Para fechar o pacote, Daddy Yankee terá uma participação especial na programação. O porto-riquenho chega a Las Vegas para receber uma homenagem da Academia Latina da Gravação na quarta-feira (11).

Sinceramente, quem não vai querer ver essa mistura de pop, psicodelia e reggaeton no mesmo lugar? A única pergunta é: quem vai pagar a passagem?