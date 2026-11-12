Copacabana Palace recebe jantar com peso pesado da cultura negra

Entretenimento

O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi o cenário de um encontro de luxo para celebrar o protagonismo negro. Na última quarta-feira, 11 de novembro, o Jantar Preto reuniu cerca de 60 personalidades do entretenimento e da cultura brasileira.

O evento foi promovido pelo cantor e compositor Jorge Aragão junto com a executiva Bárbara Brito. O objetivo foi aproximar diferentes gerações de quem movimenta áreas como música, moda, audiovisual, comunicação e empreendedorismo.

Entre os convidados que deram aquele brilho na noite estavam Regina Casé, Alice Carvalho, Jorge Ben Jor e BK. Imagina a energia desse grupo todo reunido em um lugar só? A gente queria ter sido convidado para esse banquete!